V Ljubljani v torek potrdili več kot 300 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 28. oktobra - Nove okužbe z novim koronavirusom so v torek zaznali praktično po vsej državi. V Ljubljani jih je bilo 305, aktivno okuženih je 2378 občanov. V Kranju so potrdili 84 primerov in imajo 845 aktivno okuženih občanov. Največji delež prebivalcev je okužen v občinah Kuzma (4,320 %), Odranci (3,528 %), Železniki (3,030 %) in Škofja Loka (2,330 %).