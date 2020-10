Odbor DZ za kulturo o Metelkovi in očitkih o pritisku vlade na javne medije

Ljubljana, 29. oktobra - Odbor DZ za kulturo bo na današnji seji obravnaval izselitev kulturniških in civilnodružbenih organizacij iz stavbe na Metelkovi 6 v Ljubljani ter očitke o vladnem pritisku na javne medije in novinarstvo v senci spopadanja z epidemijo novega koronavirusa. Zahtevo za sklic nujne seje odbora so podale poslanske skupine Levica, LMŠ, SD in SAB.