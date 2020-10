Protestniško gibanje DZ pozvalo k zaustavitvi zlorabljanja epidemije za izvajanje ideološko motiviranih projektov vlade

Ljubljana, 28. oktobra - Zavezništvo civilne družbe, ki združuje petkove protestnike, posameznike, civilne iniciative, društva in lokalne pobude, je danes v DZ vložilo javni poziv, "da zaustavi zlorabljanje epidemije za pospešeno izvajanje ideoloških in strankarsko motiviranih projektov vlade". Pod poziv se je do zdaj podpisalo 42 organizacij in 742 posameznikov.