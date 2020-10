Okužbe z novim koronavirusom še vedno v porastu, Bruselj predlaga hitrejše testiranje

pripravila Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 28. oktobra - Novi koronavirus še vedno kaže zobe. Samo v torek so po svetu potrdili več kot pol milijona novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej. Žarišče pandemije covida-19 ostaja Evropa. V Bruslju so predstavili sveženj dodatnih ukrepov za boj proti pandemiji, vključno s priporočilom za učinkovitejše in hitrejše testiranje.