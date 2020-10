Komisija Pravičnost in mir: Življenje ima prednost pred ideologijo in bojem za oblast

Ljubljana, 28. oktobra - Komisija Pravičnost in mir pri SŠK je pred praznikom vseh svetih opozorila na nevarnost razraščanja kulture omalovaževanja človekovega življenja. Podprla je vse, ki se v epidemiji borijo za življenje državljanov, ob čemer pa je kritična do dela politične opozicije. "Življenje ima prednost pred ideologijo in bojem za oblast," opozarjajo v komisiji.