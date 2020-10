Pahor in Svetina ukrepe proti koronavirusu ocenjujeta kot sorazmerne

Ljubljana, 28. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel varuha človekovih pravic Petra Svetino. V luči epidemije koronavirusa sta se pogovarjala o spoštovanju in omejevanju človekovih pravic. Po Pahorjevih besedah sta ocenila, da so ukrepi proti širjenju koronavirusa v splošnem sorazmerni in utemeljeni na podlagi strokovnih zdravstvenih ocen.