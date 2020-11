Zaradi nujne obnove prihodnje leto zaprt most med Selnico in Rušami

Ruše, 1. novembra - Zaradi dotrajanosti mostu čez reko Dravo, ki povezuje Selnico ob Dravi in Ruše, bodo prihodnji mesec omejili promet na njem. Kot so sporočili z Občine Ruše, bo Direkcija RS za infrastrukturo prihodnje leto pristopila k nujni sanaciji tega objekta in takrat bo most v celoti zaprt za promet.