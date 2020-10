V Ankaranu sprejeli občinski prostorski načrt

Ankaran, 28. oktobra - Ankaranski občinski svetniki so na sredini seji soglasno potrdili odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN). S sprejemom omenjenega akta se je zaključilo zahtevno večletno obdobje celovitega prostorskega načrtovanja, so navedli na občini. Prav tako so svetniki sprejeli osnutek celostne prometne strategije občine.