Občini Izola evropska sredstva za nove kolesarske poti

Izola, 1. novembra - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je nedavno izdala odločitev o finančni podpori projektu Občine Izola in tamkajšnjega zavoda za spodbujanje podjetništva v višini 763.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo projekta Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo.