Ptujska bolnišnica zapolnila zmogljivosti na oddelku za covid-19

Ptuj, 28. oktobra - V ptujski splošni bolnišnici imajo danes hospitaliziranih že 33 akutnih bolnikov, ki prebolevajo covid-19, s čimer so že presegli vse načrtovane zmogljivosti oddelka s tovrstnimi bolniki. Zaradi pomanjkanja kadrov je direktorica Anica Užmah danes k pomoči pozvala koncesionarje in njihove zaposlene, upokojene medicinske sestre, dijake in študente.