V newyorškem Metropolitanskem muzeju sprehod skozi 150 let mode

New York, 29. oktobra - V newyorškem Metropolitanskem muzeju (Met) je od danes na ogled razstava z naslovom O času - moda in trajanje. S kreacijami, ki so jih med drugim zasnovali svetovno znani modni oblikovalci, kot so Karl Lagerfeld, Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Donna Karan in Vivienne Westwood, pripoveduje o 150 letih mode. Na ogled bo do 7. februarja.