Microsoft v pandemiji povečal prihodke in dobiček

New York, 28. oktobra - Ameriški tehnološki velikan Microsoft je v pandemiji covida-19 povečal prihodke in dobiček, zlasti na račun storitev v oblaku. Prihodki so se v tretjem letošnjem koledarskem četrtletju glede na enako obdobje lani povečali za 12 odstotkov na 37,2 milijarde dolarjev, dobiček pa je porasel za 30 odstotkov na 13,9 milijarde dolarjev.