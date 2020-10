Tokio, 28. oktobra - Azijske borze današnje trgovanje zaključujejo neenotno. V Tokiu so tečaji delnic sledili torkovim izgubam na Wall Streetu, ki so bile posledica skrbi, povezanih s ponovnim širjenjem novega koronavirusa, zlasti v Evropi in ZDA. Na borzah v Šanghaju in Hongkongu pa se obeta rast.