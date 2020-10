V Italiji novi protesti proti ukrepom, vlada sprostila pet milijard evrov pomoči

Rim, 28. oktobra - V Italiji so se v torek zaradi vnovične uvedbe omejitev za zajezitev širjenja novega koronavirusa nadaljevali protesti, tudi nasilni. Medtem je vlada sprostila več kot pet milijard evrov nujne pomoči za delavce in podjetja, ki so najbolj prizadeti zaradi vnovičnega zaprtja, kot so restavracije, bari, kinodvorane in gledališča.