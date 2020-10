Trump priznal, da do volitev ne bo novega stimulacijskega paketa

Washington, 28. oktobra - Ameriški predsednik Donald Truimp je v torek priznal, da bo dogovor med demokrati in republikanci o drugem velikem stimulacijskem paketu pomoči gospodarstvu zaradi pandemije covida-19 dosežen šele po volitvah 3. novembra. Bela hiša in demokrati so blizu dogovora, problem pa so senatni republikanci.