Newyorške borze končale neenotno

New York, 27. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan po ponedeljkovih padcih sklenili neenotno. Industrijski indeks Dow Jones in širši S&P 500 sta v čakanju novega stimulativnega paketa sicer vnovič končala v rdečem, je pa spodbudno zaključil tehnološki indeks Nasdaq, na kar so vplivali poslovni rezultati velikih tehnoloških podjetij, poroča Reuters.