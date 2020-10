Demokracija o (ne)odzivanju kitajskih oblasti na pandemijo (29. 10.)

Ljubljana, 29. oktobra - Jože Biščak v komentarju Šest ključnih dni ali Kitajska mora plačati piše o tem, da morda nikoli ne bomo izvedeli kdaj, kako in zakaj se je začela pandemija. Ob tem je kritičen do kitajskih oblasti, ki se kljub očitnemu širjenju novega virusa niso odzvale in so o njem molčale.