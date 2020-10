SŠK: Pri osebni molitvi in prejemu obhajila je v cerkvi lahko največ šest oseb

Ljubljana, 27. oktobra - V skladu z vladnim odlokom je Slovenska škofovska konferenca (SŠK) omejila število ljudi, ki so lahko istočasno navzoči pri osebni molitvi vernikov v cerkvi, in sicer z 10 na šest, so sporočili s Slovenske škofovske konference (SŠK). Enako velja, ko duhovnik deli obhajilo.