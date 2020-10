Večina v DZ proti posvetovalnemu referendumu o investicijah v vojsko

Ljubljana, 27. oktobra - Poslanke in poslanci so danes s 35 glasovi za in 47 proti zavrnili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o sredstvih za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021 do 2026. Predlog za posvetovalni referendum so podprli v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB, nasprotovali pa so mu v koaliciji in opozicijski SNS.