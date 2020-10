Cigler Kralj: Trubarjev dom trenutno preživlja težke trenutke

Zidani Most, 27. oktobra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj se je danes seznanil z razmerami v Trubarjevem domu starostnikov v Loki pri Zidanemu Mostu, v katerem je trenutno okuženih 113 stanovalcev in 39 zaposlenih. Kot je ocenil minister, dom trenutno preživlja težke trenutke, kadrovska problematika doma pa je zelo pereča.