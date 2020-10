Slovenski novinarji se pridružujejo pozivu k neodvisnima POP TV in Kanal A

Ljubljana, 27. oktobra - Potem ko je češka investicijska skupina PPF Group pred kratkim zaključila prevzem sklada CME, ki je med drugim lastnik slovenske medijske družbe Pro Plus, se je Društvo novinarjev Slovenije pridružilo pozivu več mednarodnih organizacij novemu lastniku k zavezi o zagovarjanju in zagotavljanju kakovostnega in neodvisnega novinarstva.