Ljubljanska borza: Delnice NLB cenejše za štiri odstotke

Ljubljana, 27. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,40 odstotka, k padcu pa so največ prispevale delnice NLB, ki so se pocenile za skoraj štiri odstotke. Po teh so vlagatelji danes tudi največ povpraševali, k skupaj dobremu milijonu evrov sklenjenih poslov so prispevale 452.220 evrov.