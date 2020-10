V mariborskem Domu starejših pod gorco okuženih 45 stanovalcev in 14 zaposlenih

Maribor, 27. oktobra - Potem ko so se sredi meseca umirile razmere v mariborskem Domu starejših Danice Vogrinec, so okužbe z novim koronavirusom prejšnji teden izbruhnile v drugem tamkajšnjem Domu pod gorco. Kot je danes navedel direktor doma Gregor Žigon, jim širjenja virusa še ni uspelo popolnoma zajeziti, zato je ta trenutek okuženih 45 stanovalcev in 14 zaposlenih.