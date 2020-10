DZ odredil parlamentarno preiskavo glede ukrepanja Janševe vlade v epidemiji

Ljubljana, 27. oktobra - DZ je na zahtevo LMŠ, Levice, SD in SAB danes odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti pri ukrepih, povezanih z epidemijo in blaženjem njenih posledic. Preiskava zajema čas vlade Janeza Janše, medtem ko na zahtevo koalicije že poteka preiskava, ki zajema tudi ukrepanje pred tem.