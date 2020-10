Dizel po liberalizaciji cen nekoliko dražji, 95-oktanski bencin pa cenejši

Ljubljana, 27. oktobra - Največja ponudnika pogonskih goriv, Petrol in OMV Slovenija, sta po popolni libralizaciji cen v povprečju nekoliko dvignila cene dizelskega goriva in znižala cene 95-oktanskega bencina zunaj hitrih cest in avtocest. Cena za liter bencina se danes giblje med 0,976 in 0,989 evra, cena za liter dizelskega goriva pa med 1,011 in 1,015 evra.