Covid-19 oklestil tudi poslovne rezultate Pfizerja

New York, 27. oktobra - Farmacevtski koncern Pfizer je še eno v vrsti podjetij, ki so občutila negativne učinke globalne pandemije covida-19 na poslovanje. V tretjem letošnjem četrtletju so njegovi prihodki upadli za štiri odstotke, zlasti zaradi slabše prodaje zdravil za bolnike, katerih redno zdravljenje so prekinili ukrepi, povezani z novim koronavirusom.