Združenje mesne industrije opozarja na zamujeno priložnost za zaščito poimenovanj na evropski ravni

Ljubljana, 27. oktobra - V GIZ Mesne industrije Slovenije so razočarani, da so poslanci evropskega parlamenta zamudili priložnost za zaščito mesnih poimenovanj na evropski ravni. Za slovenske rejce zaščita pomeni spoštovanje njihovega dela, so zapisali in napovedali, da bodo pobudo za uveljavitev zaščite na nacionalni ravni posredovali pristojnemu ministru.