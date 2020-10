Zbirajo se podpisi za znižanje DDV

Ljubljana, 27. oktobra - Stranka v ustanavljanju Zmoremo je začela zbirati podpise za zakon, s katerim bi vrnili stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na čas izpred finančne krize. To bi prispevalo k hitrejšemu okrevanju gospodarstva, povečanju zaposlovanja, znižanju maloprodajnih cen in na koncu več prilivom v državno blagajno, so prepričani.