Do konca leta po ocenah ogroženih okoli 5000 delovnih mest

Ljubljana, 27. oktobra - Čeprav so ukrepi vlade za blažitev posledic covida-19 pomembno prispevali k ohranitvi delovnih mest in preprečili množična odpuščanja, pa so razmere na trgu dela vseeno negotove. Po ocenah analitikov je do konca tega leta kljub veljavnim ukrepom ogroženih okoli 5000 delovnih mest.