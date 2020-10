V novomeški bolnišnici za covidne bolnike odpirajo tudi staro interno kliniko

Novo mesto/Celje, 27. oktobra - V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes hospitaliziranih 50 bolnikov s covidom-19, od tega sedem na intenzivnem oddelku. Za covidne bolnike poleg pljučne in infekcijske klinike odpirajo tudi staro interno bolnišnico, kjer bodo zagotovili do 80 postelj, so zapisali v sporočilu za javnost.