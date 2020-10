Ljubljanski zasebni vrtci s težavami ob začetku obratovanja v času zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov

Ljubljana, 29. oktobra - Po zadnjem seznamu, ki ga je objavilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je od nekaj manj kot 180 vrtcev, ki so odprti za nujno varstvo, vsaj 11 zasebnih. Ti so imeli na začetku težave predvsem v Ljubljani, ker po besedah predsednice Združenja zasebnih vrtcev Slovenije Taje Steblovnik niso imeli sklepa, ali lahko obratujejo.