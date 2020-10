Strokovnjaki opozarjajo na škodljivost strokovno nepreverjenih informacij o covidu-19

Ljubljana, 27. oktobra - Zdravstveni strokovnjaki so na današnji novinarski konferenci na temo komu verjeti ob različnih informacijah o covidu-19 opozorili na problem razširjanja stališč in informacij, ki so strokovno povsem nepreverjene, a v javnosti pogosto dobijo veliko posluha in občinstva. Posebej so opozorili na odgovornost zdravnikov pri javnih nastopih.