Tušak: Zmoremo zajeziti širjenje virusa, ker smo se naučili zmagovati

Ljubljana, 27. oktobra - Športni psiholog Matej Tušak je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 dejal, da si je treba za vsako zmago postaviti skupni cilj, kar je za Slovenke in Slovence trenutno zajezitev širjenja novega koronavirusa. "To zmoremo, ker smo potrpežljivi in vztrajni in ker smo se naučili zmagovati," je prepričan.