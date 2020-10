Ukrajinski državljan v kombiju prevažal 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo

Novo mesto, 27. oktobra - Brežiški policisti so v ponedeljek nekaj pred 15. uro na avtocesti pri Dobruški vasi ustavili kombi poljskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 19-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža šest državljanov Pakistana, štiri državljane Indije in dva državljana Bangladeša, ki so nezakonito prestopili mejo.