Mladostnica padla skozi svetlobni jašek podzemne garaže

Ljubljana, 27. oktobra - V ponedeljek popoldne je na Kotnikovi ulici v Ljubljani mladostnica padla osem metrov globoko skozi svetlobni jašek garaže na izvoz iz garažne hiše in se ob tem huje poškodovala. Mladostnico so prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, piše na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.