Viški policisti odvzeli prostost 30-letniku, osumljenemu več tatvin

Ljubljana, 27. oktobra - Policisti policijske postaje Vič v Ljubljani so v hišni preiskavi pri 30-letniku našli več predmetov, med njimi ure in različen nakit, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj na območju Ljubljane, lahko pa tudi drugod. Osumljencu so odvzeli prostost, preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.