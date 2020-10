Mariborska policista v postopku z občanom na Mariborskem otoku ravnala zakonito

Maribor, 27. oktobra - Na družbenih omrežjih je v nedeljo zakrožil posnetek dogajanja na Mariborskem otoku, kjer je prišlo do incidenta med občanom in policistoma. Zaradi verbalnega napada med postopkom, ki ga ne zanika niti občan, sta uporabila strokovne prijeme in ga obvladala. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor, je bil postopek izveden zakonito.