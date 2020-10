Ljubljanska borza tudi danes navzdol

Ljubljana, 27. oktobra - Potem ko je indeks Ljubljanske borze SBI TOP teden začel s padcem za skoraj dva odstotka, se znižuje tudi danes. Do okoli 11.30 je izgubil že 0,63 odstotka vrednosti, najbolj pa ga potiskajo navzdol delnice NLB in Krke. Med pomembnejšimi se negativnim gibanjem za zdaj upirajo le delnice Petrola in Zavarovalnice Triglav.