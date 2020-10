V gorah ob prvem snegu posebno previdno, tudi tam veljajo ukrepi za zajezitev koronavirusa

Ljubljana, 27. oktobra - Za varno hojo v gore pozimi so potrebni posebna previdnost, ustrezna pripravljenost in oprema, tudi tam pa, posebej v planinskih kočah, veljajo ukrepi za zajezitev koronavirusa, so v sporočilu za javnost zapisali v Planinski zvezi Slovenije (PZS). Opozarjajo, da so številne koče zaprle svoja vrata, preostale pa imajo poseben način obratovanja.