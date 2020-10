Računsko sodišče: Slovenija pri zmanjševanju nitratov v vodi delno uspešna

Ljubljana, 27. oktobra - Slovenija je bila pri zmanjševanju nitratov v vodi v letih od 2014 do 2018 delno uspešna, je ugotovilo računsko sodišče. Pri varovanju kakovosti vode se je sicer bolje odrezalo ministrstvo za okolje in prostor, medtem ko ministrstvo za kmetijstvo "ni dovolj podpiralo in spodbujalo večjih sprememb v kmetijskih praksah", so sporočili s sodišča.