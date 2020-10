Tokio, 27. oktobra - Azijske borze so v današnjem trgovanju beležile padce in s tem sledile negativnemu razpoloženju, ki se je razširilo iz newyorških borz. Vlagatelje skrbi rast števila okužb z novim koronavirusom, predvsem v ZDA. Pozorni so tudi na objave poslovnih rezultatov.