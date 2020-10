Newyorške borze trgovanje zaključile globoko v rdečem

New York, 26. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so prvi dan trgovanja končali z najslabšimi rezultati v zadnjih tednih. Razlog za hude padce so izginjajoči upi na stimulativni paket pomoči gospodarstvu, vse večje skrbi zaradi širjenja novega koronavirusa in živčnost pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami 3. novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.