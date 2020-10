Koebenhavn, 26. oktobra - Na Danskem so prvič presegli mejo tisoč okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. Kot je danes sporočil nacionalni institut za javno zdravje SSI, so od nedelje zabeležili 1056 novih primerov. V nedeljo pa so poročali o 945 novih primerih.