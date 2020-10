V Belgiji zdravnike, ki so okuženi s koronavirusom, pozvali, naj nadaljujejo z delom

Brugge, 26. oktobra - Zdravnike v belgijskem mestu Liege, kjer strmo narašča število okuženih z novim koronavirusom in posledično tudi hospitalizacij, so tamkajšnje bolnišnice pozvale, naj nadaljujejo z delom, četudi so okuženi z novim koronavirusom, a nimajo simptomov, poroča britanski BBC.