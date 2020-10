Evropske borze z globokimi padci, nafta cenejša, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 26. oktobra - Tečaji na evropskih borzah so se danes padli. Krepko se je pocenila nafta, evro pa se je glede na dolar pocenil. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi hitre rasti števila okužb s koronavirusom in posledičnega vnovičnega zapiranja javnega življenja. Z upanjem ne navdajo niti pogajanja med ameriškimi demokrati in republikanci o novem paketu pomoči.