Na Poljskem tudi danes protesti proti prepovedi splava

Varšava, 26. oktobra - Na Poljskem so danes že peti dan potekali protesti proti četrtkovi razsodbi ustavnega sodišča, ki je uvedlo skoraj popolno prepoved splava v tej članici EU. Na glavnih krožiščih in križiščih v središču poljske prestolnice je na stotine protestnikov blokiralo promet, podobni protesti pa so potekali tudi po drugih mestih v državi.