Pristojni odbor pretehtal različne možnosti overjanja referendumskih podpisov

Ljubljana, 26. oktobra - Članice in člani odbora za notranje zadeve so različno ocenjevali možnosti uveljavljanja neposredne demokracije v luči reorganizacije UE Ljubljana. V opoziciji so opozarjali na okrnjeno možnost overitev podpisa podpore referendumu. Minister Boštjan Koritnik je zagotovil, da je možnosti dovolj, kljub temu pa ni izključil možnosti dodatnih lokacij.