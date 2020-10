Novogoriška občina poziva k posebni obravnavi območja ob zahodni meji

Nova Gorica/Gorica, 26. oktobra - Mestna občina Nova Gorica je skupaj s slovenskimi zamejskimi organizacijami na ministrstvi za notranje in za zunanje zadeve naslovila poziv k usklajevanju z italijansko vlado in vodstvom sosednje Furlanije-Julijske krajine glede ukrepov, ki zadevajo obmejna območja z integriranimi čezmejnimi gospodarskimi in družbenimi funkcijami.