Med možnimi ukrepi za sproščanje bolnišničnih postelj tudi krajšanje ležalnih dob oziroma premeščanje bolnikov v zdravilišča

Ljubljana, 26. oktobra - Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je danes med možnimi ukrepi za sproščanje postelj v bolnišnicah za oskrbo bolnikov s covidom-19 omenil tudi skrajševanje ležalne dobe. UKC Ljubljana se je danes na to temo pogovarjal tudi s predstavniki zdravilišč, a kot so navedli za STA, je vse še v fazi dogovarjanja in iskanja rešitev.