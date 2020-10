Na centrih za socialno delo se spreminja način dela za stranke

Ljubljana, 26. oktobra - Vlaganje vlog na centre za socialno delo je v času epidemije spremenjeno. Vlogo je mogoče oddati preko e-uprave, po elektronski in navadni pošti, v poštne nabiralnike na centrih za socialno delo, v izjemnih primerih tudi po telefonu, so danes sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.